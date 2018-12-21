Футбол

«Алавес» переиграл «Реал Сосьедад» в матче Примеры
Газета.Ru
вчера в 17:20

Реал Сосьедад — Алавес
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
11′
Хонатан Кальери
22′
Томас Пина
Давид Сурутуса
25′
34′
Мубарак Вакасо
66′
Борха Бастон
Ибаи Гомес
Асьер Ильярраменди
Микель Мерино
72′
74′
Рубен Собрино
Ману Гарсия
76′
Рубен Дуарте
82′
Химо Наварро
Мартин Агиррегабирия
Хуанми Хименес
Андер Барренечеа
85′
Тео Эрнандес
Хон Баутиста
90′
Микель Мерино
90′+1′
90′+4′
Гильермо Марипан
"Алавес" переиграл "Реал Сосьедад" в матче 17-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Хонатан Кальери.
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