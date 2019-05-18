«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»Спорт-Экспресс вчера в 16:41

"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери. У гостей мяч забил хавбек Кристиан Порту. "Алавес", набрав 50 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

Происшествия Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».

Музыка Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении» Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".

Кино Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов» Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».

Музыка Мадонна выступила на «Евровидении» в качестве приглашенной звезды Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в концерте международного конкурса "Евровидение".

Общество Познер предрек трагический конец человечества Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.

Армия и оружие В Донбассе на мине подорвалась «Нива» с украинскими боевиками Напомним, в начале мая пятеро боевиков 10-й бригады ВСУ подорвались в джипе на минах в Донбассе.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Политика Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.

Политика Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.

Происшествия Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.

Общество В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.

Футбол Руди Гарсия будет уволен с поста главного тренера «Марселя» «Марсель» отправит в отставку главного тренера Руди Гарсия по окончании сезона-2018/19, утверждает Le Journal du Dimanche.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Здоровье Распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить Роспотребнадзор сообщил о том, что в России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции.

Единоборства Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.

Политика Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Транспорт В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.

Футбол «Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.