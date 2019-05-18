Футбол

«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»Спорт-Экспресс вчера в 16:41

Алавес — Жирона
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
33′
Кевин Сони
37′
Энтони Лосано
Сейду Думбия
Мубарак Вакасо
40′
Томас Пина
45′+1′
46′
Кевин Сони
Патрик Робертс
Хонатан Кальери
55′
Диего Ролан
56′
58′
Марк Муньеса
64′
Карлес Планас
66′
Карлес Планас
Адай Бенитес Франсиско Карабальо
Диего Ролан
Патрик Твумаси
73′
Хонатан Кальери
83′
Хонатан Кальери
Йон Гвидетти
85′
Хони Родригес
Алекс Бланко
85′
86′
Порту
"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери. У гостей мяч забил хавбек Кристиан Порту. "Алавес", набрав 50 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
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