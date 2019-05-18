Футбол

«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»Спорт-Экспресс вчера в 16:41

"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери. У гостей мяч забил хавбек Кристиан Порту. "Алавес", набрав 50 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сельта» сохранила прописку в Примере, «Жирона» вылетела в Сегунду

Sport24.ruвчера в 16:53

«Барселона» поддержала неудачников чемпионата Испании

Sportbox.RU02:38

«Жирона» с Думбия вылетела из испанской примеры

Советский спортвчера в 18:37

«Жирона» проиграла «Алавесу» и вылетела в Сегунду

Чемпионатвчера в 17:01

«Барселона» поддержала неудачников чемпионата Испании

Матч ТВ02:38

«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»

Спорт-Экспрессвчера в 16:41

«Жирона» вылетела из Ла Лиги

Sports.ruвчера в 17:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Технологии

Топ-8 высокооплачиваемых работ, которые можно делать не выходя из дома

Наконец, самая высокооплачиваемая удалённая работа ― диапазон годовой зарплаты начинается с $94 000 и заканчивается на $303 000.
Обновлено в 04:33
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Музыка

На Евровидении победили Нидерланды

Обновлено вчера в 19:04
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

За пять лет Украина потеряла $80 млрд из-за сокращения торговли с Россией, подсчитали в Верховной раде.
Обновлено в 05:12
Политика

Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу

В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Происшествия

Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку

Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Происшествия

У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева

Обновлено вчера в 14:20
Общество

Башкирию накрыл снегопад

В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Театры

Ильгиз Зайниев займет должность главного режиссера театра кукол «Экият»

Драматург и режиссер Ильгиз Зайниев займет должность главного режиссера Татарского государственного театра кукол «Экият».
Обновлено в 04:10
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Общество

Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Наука

Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам

Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Автоспорт

Алонсо рискует не пройти квалификацию «500 миль Индианаполиса»

Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие

Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин на выставке MILEX-2019 сообщил, что в этом году первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию.
Обновлено в 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное