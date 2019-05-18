Футбол
«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»Спорт-Экспресс вчера в 16:41
"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери. У гостей мяч забил хавбек Кристиан Порту. "Алавес", набрав 50 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
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Победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, исполнивший песню Arcade. Он набрал 492 балла по итогам голосования жюри и зрителей.
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Благодаря энтузиастам Half-Life, F.E.A.R.и другие игры получили поддержку рейтерйсинга
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Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
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Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями
Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
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Космос
Астрономы нашли в атмосфере новой экзопланеты редкоземельные металлы
В ходе изучения атмосферы объекта были выявлены два редкоземельных металла - иттрий и скандий.
Обновлено в 06:26
Хоккей
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского
Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур.
Обновлено в 06:46
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МАК завершил расшифровку черных ящиков SSJ-100
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Обновлено 17 мая в 18:24
Кино
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
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Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
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Обновлено вчера в 16:28
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Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
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Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
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