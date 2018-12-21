Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
|11′
Хонатан Кальери
|22′
Томас Пина
Давид Сурутуса
|25′
|34′
Мубарак Вакасо
|66′
Борха Бастон
Ибаи Гомес
Асьер Ильярраменди
Микель Мерино
|72′
|74′
Рубен Собрино
Ману Гарсия
|76′
Рубен Дуарте
|82′
Химо Наварро
Мартин Агиррегабирия
Хуанми Хименес
Андер Барренечеа
|85′
Тео Эрнандес
Хон Баутиста
|90′
Микель Мерино
|90′+1′
|90′+4′
Гильермо Марипан
|67%
|Владение мячом
|33%
|84%
|Процент точных передач
|66%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|14
|13
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑5‑1
13
Мойя
15
Элустондо
3
Льоренте
6
Морено
21
Баутиста
11
Янузай
8
Мерино
10
Ойарсабаль
17
Сурутуса
34
Барренечеа
12
Жозе
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
5
Лагуардиа
6
Марипан
3
Дуарте
19
Гарсия
8
Пина
22
Вакасо
23
Родригес
12
Кальери
11
Гомес
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
«Реал Сосьедад» потерпел поражение в матче 17-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил нападающий Хонатан Кальери на 11-й минуте.
Чемпионатвчера в 16:52
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«Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 21 декабря 2018 года
LiveSport.ru19 декабря в 21:55
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