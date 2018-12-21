Футбол

«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании
Чемпионат
вчера в 16:52

Реал Сосьедад — Алавес
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
11′
Хонатан Кальери
22′
Томас Пина
Давид Сурутуса
25′
34′
Мубарак Вакасо
66′
Борха Бастон
Ибаи Гомес
Асьер Ильярраменди
Микель Мерино
72′
74′
Рубен Собрино
Ману Гарсия
76′
Рубен Дуарте
82′
Химо Наварро
Мартин Агиррегабирия
Хуанми Хименес
Андер Барренечеа
85′
Тео Эрнандес
Хон Баутиста
90′
Микель Мерино
90′+1′
90′+4′
Гильермо Марипан
«Реал Сосьедад» потерпел поражение в матче 17-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил нападающий Хонатан Кальери на 11-й минуте.
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