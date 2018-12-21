«Реал Сосьедад» потерпел поражение в матче 17-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил нападающий Хонатан Кальери на 11-й минуте.

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