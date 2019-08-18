Футбол
«Алавес» обыграл «Леванте» в стартовом туре ПримерыЧемпионат 13:07
Хоселу Санмартин
|37′
|45′
Гонсало Мелеро
Гильермо Марипан
|54′
Ману Гарсия
|65′
Ману Гарсия
Пере Понс
|67′
|67′
Гонсало Мелеро
Рубен Рочина
|67′
Никола Вукчевич
Хосе Луис Моралес
|78′
Серхио Леон Лимонес
Рохер Марти
Luis Rioja
Альберто Родригес
|83′
Хоселу Санмартин
Лукас Перес
|86′
|37%
|Владение мячом
|63%
|69%
|Процент точных передач
|82%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|9
|11
|Отборы
|7
|18
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑3‑3
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
4
Эли
6
Марипан
3
Дуарте
20
Понс
8
Пина
22
Вакасо
18
Видаль
7
Перес
27
Rodríguez
13
Фернандес
20
Мирамон
14
Везу
15
Постиго
3
Тоньо
16
Рочина
11
Моралес
10
Барди
24
Кампанья
9
Марти
21
Майораль
Леванте
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 1-го тура чемпионата Испании «Алавес» обыграл «Леванте» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Сесар Сото Градо. В роли его ассистентов выступили Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес.
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