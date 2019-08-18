Футбол

«Алавес» обыграл «Леванте» в стартовом туре ПримерыЧемпионат 13:07

Алавес — Леванте
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Хоселу Санмартин
37′
45′
Гонсало Мелеро
Гильермо Марипан
54′
Ману Гарсия
65′
Ману Гарсия
Пере Понс
67′
67′
Гонсало Мелеро
Рубен Рочина
67′
Никола Вукчевич
Хосе Луис Моралес
78′
Серхио Леон Лимонес
Рохер Марти
Luis Rioja
Альберто Родригес
83′
Хоселу Санмартин
Лукас Перес
86′
2 фото
В матче 1-го тура чемпионата Испании «Алавес» обыграл «Леванте» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Сесар Сото Градо. В роли его ассистентов выступили Альфонсо Костойя Родригес и Карлос Альварес Фернандес.
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