Футбол

«Алавес» обыграл «Леванте» в первом туре чемпионата ИспанииРИА Новости 12:56

Алавес — Леванте
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Хоселу Санмартин
37′
45′
Гонсало Мелеро
Гильермо Марипан
54′
Ману Гарсия
65′
Ману Гарсия
Пере Понс
67′
67′
Гонсало Мелеро
Рубен Рочина
67′
Никола Вукчевич
Хосе Луис Моралес
78′
Серхио Леон Лимонес
Рохер Марти
Luis Rioja
Альберто Родригес
83′
Хоселу Санмартин
Лукас Перес
86′
Футболисты "Алавеса" добились победы над "Леванте" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании.
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