Футбол
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
|11′
Хонатан Кальери
|22′
Томас Пина
Давид Сурутуса
|25′
|34′
Мубарак Вакасо
|66′
Борха Бастон
Ибаи Гомес
Асьер Ильярраменди
Микель Мерино
|72′
|74′
Рубен Собрино
Ману Гарсия
|76′
Рубен Дуарте
|82′
Химо Наварро
Мартин Агиррегабирия
Хуанми Хименес
Андер Барренечеа
|85′
Тео Эрнандес
Хон Баутиста
|90′
Микель Мерино
|90′+1′
|90′+4′
Гильермо Марипан
|67%
|Владение мячом
|33%
|84%
|Процент точных передач
|66%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|14
|13
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑5‑1
13
Мойя
15
Элустондо
3
Льоренте
6
Морено
21
Баутиста
11
Янузай
8
Мерино
10
Ойарсабаль
17
Сурутуса
34
Барренечеа
12
Жозе
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
5
Лагуардиа
6
Марипан
3
Дуарте
19
Гарсия
8
Пина
22
Вакасо
23
Родригес
12
Кальери
11
Гомес
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
«Алавес» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече был забит на 11-й минуте игры после точного удара в исполнении Хоната Кальери.
Матч ТВ17:02
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» добился в АПЛ 7-й победы подряд, обыграв «Вулверхэмптон»
Подопечные Юргена Клоппа добились победы над "волками" со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит египетским нападающим Мохамедом Салахом уже на 18-й минуте матча.
Обновлено в 17:34
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха
Обновлено в 16:54
Футбол
Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.
Обновлено в 17:20
Футбол
«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры
«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Футбол
Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Футбол
«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»
Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено в 15:37
Футбол
Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»
Обновлено в 12:20
Футбол
Футболист простился с клубом через час после подписания контракта
Защитник Джеймс Коллинз пополнил команду английского футбольного клуба «Астон Вилла», а уже через час пожалел о своем решении и разорвал контракт на сумму 55 тысяч евро.
Обновлено в 17:32
Футбол
В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
«Челси» может приобрести Игуаина
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Венгер: «С Эмери „Арсенал“ находится в хороших руках»
Появились новые футболисты, которые придали стабильности защите, у них все хорошо. Команда находится в хороших руках.
Обновлено в 10:26
Футбол
Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром»
Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
Обновлено в 14:32
Футбол
«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск
Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Обновлено в 03:10
Футбол
ФИФА назвала ЧМ-2018 в России лучшим в истории
Цифры подтверждают, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории.
Обновлено в 07:20
Футбол
Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»
Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52