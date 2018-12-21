Футбол

«Алавес» на выезде обыграл «Реал Сосьедад»
Матч ТВ
17:02

Реал Сосьедад — Алавес
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
11′
Хонатан Кальери
22′
Томас Пина
Давид Сурутуса
25′
34′
Мубарак Вакасо
66′
Борха Бастон
Ибаи Гомес
Асьер Ильярраменди
Микель Мерино
72′
74′
Рубен Собрино
Ману Гарсия
76′
Рубен Дуарте
82′
Химо Наварро
Мартин Агиррегабирия
Хуанми Хименес
Андер Барренечеа
85′
Тео Эрнандес
Хон Баутиста
90′
Микель Мерино
90′+1′
90′+4′
Гильермо Марипан
«Алавес» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече был забит на 11-й минуте игры после точного удара в исполнении Хоната Кальери.
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