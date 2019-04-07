«Алавес» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Леганесом»Чемпионат 07:54

«Леганес» ушёл от поражения благодаря защитнику Хонатану Сильве, который отправил мяч в ворота хозяев на 93-й минуте после передачи форварда Майкла Сантоса. Серия «Алавеса» без побед в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах команда из Витории потерпела два поражения.

«Алавес» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Леганесом»

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