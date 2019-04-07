Футбол

«Алавес» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Леганесом»Чемпионат 07:54

Алавес — Леганес
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
16′
Унаи Бустинса
Хонатан Кальери
18′
19′
Хавьер Эрасо Гоньи
Томас Пина
32′
44′
Жерар Гумбау
Мартин Агиррегабирия
48′
Ману Гарсия
48′
58′
Хонатан Сильва
Рубен Дуарте
69′
69′
Унаи Бустинса
Хосе Арнаис
Борха Бастон
Мубарак Вакасо
75′
75′
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
75′
Сабин
Майкл Сантос
Родриго Эли
76′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
79′
Патрик Твумаси
87′
Хони Родригес
Химо Наварро
89′
90′+3′
Хонатан Сильва
«Леганес» ушёл от поражения благодаря защитнику Хонатану Сильве, который отправил мяч в ворота хозяев на 93-й минуте после передачи форварда Майкла Сантоса. Серия «Алавеса» без побед в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах команда из Витории потерпела два поражения.
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