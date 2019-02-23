Футбол

«Алавес» и «Сельта» сыграли вничьюSport24.ru вчера в 14:29

В матче 25-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» принимал «Сельту». Победителя команды выявить не сумели и голами зрителей не порадовали.
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«Сельта» и «Алавес» поделили очки

Матч ТВвчера в 14:24

«Алавес» и «Сельта» сыграли вничью в 25-м туре чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 14:33

«Алавес» и «Сельта» сыграли вничью

Sport24.ruвчера в 14:29

«Алавес» сыграл нулевую ничью с «Сельтой»

Спорт-Экспрессвчера в 14:25

«Алавес» сыграл вничью с «Сельтой» в Примере

Чемпионатвчера в 14:39

«Сельта» и «Алавес» поделили очки

Sportbox.RUвчера в 14:24

«Алавес» не смог забить «Сельте»

Евро-футбол.рувчера в 14:24
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Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 17:11
Политика

В Венесуэле ранили журналистку проекта RT Redfish

Обновлено в 08:53
Политика

Мать певиц из украинского дуэта Anna Maria оценила их позицию по Крыму

Обновлено в 08:59
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Общество

Марш памяти Бориса Немцова завершился в Москве

В Москве завершилось шествие в память о политике Борисе Немцове, убитом в Москве четыре года назад.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

Обновлено в 07:24
Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку после попытки захвата

Самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Biman Bangladesh Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Шах-Аманат в Читтагонге, передает Times Now.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27

Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.
Обновлено в 08:33
Политика

Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке с Евросоюзом об условиях Brexit состоится до 12 марта.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Мужчина обстрелял полицейских из ружья под Астраханью

В Астраханской области мужчина открыл огонь по полицейским из ружья, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:43
Спорт

Большунов и Ретивых завоевали серебро в командном спринте на ЧМ

Обновлено в 06:25
Происшествия

При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США

В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
Обновлено в 06:18
Спорт

Павличенко победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Обновлено в 06:47
Единоборства

Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Общество

Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области

В документе от имени главы Богучара Ивана Нежельского указан предполагаемый маршрут гей-парада.
Обновлено в 08:05
Политика

Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что был не в курсе обряда жертвоприношения верблюдов в Иркутской области.
Обновлено в 06:35
Спорт

Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

Обновлено в 05:35
Политика

Болтон пригрозил Венесуэле санкциями

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Обновлено в 02:52
Армия и оружие

На Украине заявили об обострении обстановки в Донбассе

Минобороны Украины констатировало обострение обстановки в Донбассе в воскресенье, 24 февраля.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Русскоязычных солдат обвинили в терроре против эстонских сослуживцев

Обновлено в 06:04
Экономика

Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорилось с крупнейшими банками о списании долгов граждан на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает портал Gulf News.
Обновлено в 04:45
Наука

Ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения

При интервальных тренировках потеря веса происходит более интенсивно, нежели во время длительных умеренных нагрузок.
Обновлено в 08:17
Политика

Генпрокуратура и ВС доложат о затягивании расследований

Генеральная прокуратура РФ планирует с Верховным судом подготовить для президента совместный доклад о случаях незаконного затягивания расследований.
Обновлено в 07:56
Политика

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 18%

Обновлено в 04:39
Политика

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время ведётся подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 27 февраля в Москве.
Обновлено в 07:44
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков

В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».
Обновлено в 02:22
Происшествия

Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии

Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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Алавес
Испанский футбольный клуб
Баскский футбольный клуб из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков. Лучшие годы клуба пришлись на начало XXI века, когда команда регулярно финишировала в верхней части чемпионата Испании, постоянно участвуя в борьбе за попадание в еврокубки.
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