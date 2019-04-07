«Алавес» и «Леганес» победителя не выявилиСпорт-Экспресс 07:56

"Алавес" дома сыграл вничью с "Леганесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании – 1:1. У хозяев отличился нападающий Хонатан Кальери, у гостей гол на счету защитника Хонатана Сильвы. "Алавес" остался на 7-й строчке ла лиги, имея в своем активе 45 очков.

«Алавес» и «Леганес» победителя не выявили

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