Футбол

«Алавес» и «Эйбар» сыграли вничьюLiveSport.ru 09:42

Алавес — Эйбар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
26′
Гонсало Эскаланте
Рубен Дуарте
Адриан Марин
46′
Адриан Марин
53′
Такаси Инуи
58′
59′
Гонсало Эскаланте
Марк Кукурелья
66′
Кике Гарсия
Марк Кардона
71′
Марк Кардона
Борха Бастон
Йон Гвидетти
77′
Хони Родригес
Хорхе Франко Бурги
83′
В матче 27-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Эйбар». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Такаси Инуи.
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