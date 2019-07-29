Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат вчера в 12:11
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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«Алавес» арендовал Видаля, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»
Sportbox.RUвчера в 10:56
«Алавес» арендует Алеиша Видаля. В «Севилье» он провел лишь сезон после возвращения из «Барсы»
Sports.ru27 июля в 17:12
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:56, Вашингтон
Технологии
Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB
Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» в Сколтехе при участии Технического комитета «Кибер-физические системы» разработал проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Протокола беспроводной передачи данных для высокоёмких сетей на основе сверхузкополосной модуляции радиосигнала» (OpenUNB, Open Ultra-Narrowband).
Обновлено в 04:22
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
Обновлено в 03:40
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Общество
В Петербург пришло обещанное похолодание
Обширный циклон, центр которого находится в северных районах Предуралья, принес в Петербург прохладу и дождь.
Обновлено в 02:51
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено вчера в 07:47
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Навального экстренно госпитализировали
Оппозиционера Алексея Навального, который был задержан 24 июля, отвезли в больницу, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:06
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России
Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды
Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
В США считают, что первым российские ЗРК С-500 купит Китай
В американском издании Military была опубликована статья от военных экспертов, которые считают, что первым купить у Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" может Китай.
Обновлено в 04:16
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%
Акции "Яндекса" подешевели на Московской бирже на 3,83%, до 2 423 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск.
Обновлено в 03:34
Футбол
Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено
Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
Обновлено в 02:28
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк России (ЦБ) проинформировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 02:00
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в ДНР
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
ОТРК «Искандер» начали учения на забайкальском полигоне «Цугол»
Личному составу ВВО предстоит в ходе учений выполнить инженерное оборудование позиций для ОТРК «Искандер» на неподготовленной местности с целью маскировки ракетных комплексов и организации полевых командных пунктов.
Обновлено в 03:07
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Экономика
Мутко предложил выдавать обманутым дольщикам квартиры в других ЖК
Опция станет возможной, если в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах, резюмировал Мутко.
Обновлено в 04:20
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.
Обновлено в 04:30
Технологии
ИРНИТУ присоединился к Хартии о цифровизации образовательного пространства
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков в числе 27 ректоров российских университетов подписал Хартию о цифровизации образовательного пространства, которая содержит единые принципы формирования рынка IT-решений для вузов и будет способствовать их сетевому взаимодействию и распространению лучших цифровых практик.
Обновлено вчера в 16:41