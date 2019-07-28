Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат 12:11
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Футбол
Фернандес признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Локомотив»
Марио Фернандес получил награду от РПЛ. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком матча 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
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В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
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Квят стал третьим в сумасшедшей гонке в Германии, Ферстаппен победил
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал третьим в гонке "Гран-при Германии".
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Общество
Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун
Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам.
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Фильм «Король Лев» снова стал лидером российского проката в выходные
Американский анимационный фильм "Король Лев" снова стал лидером российского кинопроката, собрав 513,5 миллиона рублей за минувшие выходные.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ
По словам собеседников «Известий», хотя с правовой точки зрения для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить.
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Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Оренбургом»
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Авто
Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты
Глава Redmi намекнул на скорый выпуск Redmi Note 8
У Xiaomi в августе выйдет флагманский смартфон Mi Mix 3s с модемом 5G, а Redmi, судя по всему, уже планирует выпуск Redmi Note 8. На это указывает сообщение главы бренда Лю Вейбинга (Lu Weibing), опубликованное в социальной сети Weibo.
Обновлено в 15:26
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Новые замыслы
Главная презентация нового номера прошла в легендарном доме в начале этого лета.
Обновлено в 16:19
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
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Обновлено в 06:03
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Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
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Смартфон Xiaomi CC9 уже упал в цене
Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.
Обновлено в 15:23
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Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
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Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
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Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Великобритания отправит дополнительных военных на базу в Бахрейн
Решение принято на фоне инцидента с захватом у берегов Ирана британского танкера Великобритания намерена направить на базу в Бахрейн небольшое количество дополнительных военнослужащих, которые будут обеспечивать защиту судов, проходящих через Персидский залив, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Секретный корабль принял участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке
Владивосток принял парад честь Дня Военно-морского флота. В Амурский залив вышло около 40 боевых кораблей.
Обновлено в 00:28
Технологии
Dentons помогла МТС оценить юридические риски в области интеллектуальной собственности
Компания "МТС" создала и внедрила уникальную систему выявления и оценки юридических рисков в области интеллектуальной собственности.
Обновлено в 19:30
Здоровье
В армию нет, на лыжи — можно. Каким спортом можно заняться с плоскостопием?
Многие уверены, что любой спорт при плоскостопии противопоказан, да и вообще с таким диагнозом лучше избегать любой физической активности и вести сидячий образ жизни.
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Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
Португальская «Бенфика» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 17:09