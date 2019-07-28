Футбол

«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат 12:11

Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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Защитник «Барселоны» Видаль перешёл в «Алавес» на правах аренды

Sport.ru16:28

«Алавес» арендует Алеиша Видаля. В «Севилье» он провел лишь сезон после возвращения из «Барсы»

Sports.ruвчера в 17:12

«Алавес» арендовал Видаля, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»

Спорт-Экспресс13:52

«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»

Чемпионат12:11

Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»

Матч ТВ10:56

Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»

Sportbox.RU10:56

«Алавес» арендовал у «Севильи» Видаля, которым интересовался «Локомотив»

Sport24.ru10:59
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:39, Вашингтон
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Главный арбитр встречи третьего тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом" Владислав Безбородов использовал систему VAR на девятой минуте матча.
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США отправили в КНР миллионы тонн сои после встречи лидеров двух стран

США отправили в Китай миллионы тонн сои после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА «Новости».
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В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
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На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
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В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией

В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
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О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
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«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа

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Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео

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Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки

Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
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Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
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Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ»

Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
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Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
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Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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