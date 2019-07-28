Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат 12:11
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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Общество
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Футбол
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
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Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье
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«Русские витязи» и парад кораблей: в Балтийске отметили День ВМФ
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США отправили в Китай миллионы тонн сои после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в японской Осаке, сообщает РИА «Новости».
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Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
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Обновлено в 15:59
Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД
На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
Обновлено в 05:42
Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
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Футбол
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О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа
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Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
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Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ»
Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
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Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
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Автоспорт
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Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
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«Валенсия» одержала волевую победу над «Спортингом»
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Обновлено в 16:06
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Отмечается, что английский клуб готов выплатить отступные в размере 75 миллионов евро, если команду покинет Лерой Сане.
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