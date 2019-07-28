Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат 12:11
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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Религия
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
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Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
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Умер российский тележурналист Владимир Кара-Мурза
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В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
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Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
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Армия и оружие
Случилось то, что при Порошенко было невозможным
Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.
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Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Автоспорт
Шовлин: в «Мерседесе» не были готовы к пит-стопу Хэмилтона
Обновлено в 14:33
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Футбол
«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за Боуэна
Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
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Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Политика
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Политика
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
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Кино
55-летний Брэд Питт заново учился водить на съемках фильма Тарантино
Все кинофанаты с нетерпением ожидают премьеры нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 09:56
Музыка
На Дворцовой проходит праздничный концерт в честь Дня ВМФ
В Петербурге закончился парад и начался праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голам Азмуна и Дзюбы
Обновлено в 08:57
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Медведев приехал в Севастополь на парад в честь Дня ВМФ
Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь.
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Технологии
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Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
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Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
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Происшествия
В Крыму в ДТП погиб ребенок, еще четверо пострадали
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
В Турции нейтрализовали шестерых террористов РПК
В Турции при поддержке авиации было нейтрализовано по меньшей мере шесть террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Обновлено в 06:37