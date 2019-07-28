Футбол

«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат 12:11

Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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«Алавес» арендовал у «Севильи» Видаля, которым интересовался «Локомотив»

Sport24.ru10:59

«Алавес» арендовал Видаля, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»

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«Алавес» перехватил игрока у «Локомотива»

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Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»

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«Алавес» арендует Алеиша Видаля. В «Севилье» он провел лишь сезон после возвращения из «Барсы»

Sports.ruвчера в 17:12
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