Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат вчера в 12:11
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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«Алавес» арендовал Видаля, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»
Sportbox.RUвчера в 10:56
«Алавес» арендует Алеиша Видаля. В «Севилье» он провел лишь сезон после возвращения из «Барсы»
Sports.ru27 июля в 17:12
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
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