Футбол

«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат вчера в 12:11

Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
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Защитник «Барселоны» Видаль перешёл в «Алавес» на правах аренды

Sport.ruвчера в 16:28

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Спорт-Экспрессвчера в 13:52

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Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»

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Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»

Sportbox.RUвчера в 10:56

«Алавес» арендовал у «Севильи» Видаля, которым интересовался «Локомотив»

Sport24.ruвчера в 10:59
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Севилья».
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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