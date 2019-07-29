Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»Чемпионат вчера в 12:11
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба. «Алавес» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Клуб пожелал игроку удачи на новом этапе карьеры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Алавес» арендует Алеиша Видаля. В «Севилье» он провел лишь сезон после возвращения из «Барсы»
Sports.ru27 июля в 17:12
«Алавес» арендовал Видаля, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Экс-игрок сборной Испании, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», перешел в «Алавес»
Sportbox.RUвчера в 10:56
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Политика
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В штате Калифорния на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено вчера в 10:53
Космос
Зонд «Хаябуса-2» во время второй попытки взял пробу грунта с Рюгу
Аппарат, управляемый японскими специалистами, смог снизиться со своей орбиты до высоты в один метр, выстрелить в астероид пулей, взять пробу грунта и тут же взмыть вверх, удалившись от Рюгу на 150-200 метров.
Обновлено 27 июля в 09:26
Здоровье
Здоровый образ жизни – ощутимая экономия денег
Обновлено в 00:10
Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области
В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Жертвами атаки на похоронную процессию в Нигерии стали 65 человек
Боевики радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали похоронную процессию в северо-восточном штате Борно, в результате чего погибли 65 мирных жителей, сообщает 27 июля Al Jazeera.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
В Сирии погиб уроженец Хакасии
Уроженец Хакасии, имевший позывной «Шаман», погиб в Сирии 15 июня.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено вчера в 13:43
Технологии
Людям предложили записывать секс «на будущее»
Компания VR Bangers заявила о запуске программы, которая позволит людям записать секс со своим партнером в виртуальной реальности для хранения на будущее.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Федор Кургузкин стал и.о. главы Читинского района
Кургузкин стал и.о. главы района. Его представят на оперативном заседании правительства.
Обновлено вчера в 22:49
Космос
В России создают частную многоразовую метеоракету
Обновлено 26 июля в 03:19
Политика
Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ
28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено 27 июля в 19:04
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
Военные приняли участие в борьбе с паводком в Амурской области
Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в ликвидации последствий паводка в Амурской области на реке Зея.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика
Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14