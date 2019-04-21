«Алавес» – «Вальядолид»: какой прогноз?Все про Спорт ру 18 апреля в 00:43

«Алавес» начал удаляться от заветной шестерки, а «Вальядолид» опустился в зону вылета - мы составили прогноз на матч чемпионата Испании.

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Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Происшествия В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек 11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.

Происшествия Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».

Экономика Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Политика Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.

Происшествия В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.

Происшествия Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.

Наука Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Политика Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Экономика Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.

Шоу-бизнес Венсан Кассель в третий раз стал отцом Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.

Происшествия Степной пожар на 7 га потушили возле Домны Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Ученые объяснили увеличение продолжительности жизни кошек Ученые из Уральского аграрного университета рассказали, с чем связано увеличение продолжительности жизни кошек.

Происшествия В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.

Общество Меган Маркл подготовила для будущей дочери особенный подарок Поклонники со дня на день ожидают появления на свет первого наследника принца Гарри и Меган Маркл.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Политика Французский политик назвал лицемерными санкции против России В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

Футбол «Алавес» упустил победу над «Вальядолидом» Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.

ЖКХ «Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.