Футбол

«Алавес» – «Севилья»: на что поставить в матче?
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вчера в 02:22

Алавес — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Ману Гарсия
25′
26′
Роке Меса Кеведо
Хони Родригес
37′
39′
Пабло Сарабия
46′
Роке Меса Кеведо
Ибраим Амаду
Томас Пина
55′
58′
Габриэль Меркадо
Куинси Промес
69′
Симон Кьер
Пабло Сарабия
Мубарак Вакасо
Дарко Брашанац
74′
78′
Виссам Бен-Йеддер
Ибаи Гомес
Рубен Собрино
83′
84′
Франко Васкес
Хонатан Кальери
Йон Гвидетти
90′+1′
Йон Гвидетти
90′+3′
«Севилья» возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. «Алавес» закрепился в зоне Лиги чемпионов.
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