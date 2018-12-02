Футбол
Ману Гарсия
|25′
|26′
Роке Меса Кеведо
Хони Родригес
|37′
|39′
Пабло Сарабия
|46′
Роке Меса Кеведо
Ибраим Амаду
Томас Пина
|55′
|58′
Габриэль Меркадо
Куинси Промес
|69′
Симон Кьер
Пабло Сарабия
Мубарак Вакасо
Дарко Брашанац
|74′
|78′
Виссам Бен-Йеддер
Ибаи Гомес
Рубен Собрино
|83′
|84′
Франко Васкес
Хонатан Кальери
Йон Гвидетти
|90′+1′
Йон Гвидетти
|90′+3′
|46%
|Владение мячом
|54%
|71%
|Процент точных передач
|76%
|5
|Удары в сторону ворот
|9
|2
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|4
|2
|Угловые
|5
|7
|Отборы
|15
|21
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑3‑3
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
5
Лагуардиа
15
Наварро
3
Дуарте
20
Брашанац
8
Пина
19
Гарсия
7
Собрино
10
Гвидетти
23
Родригес
1
Вацлик
6
Каррису
17
Сарабия
3
Гомес
21
Промес
10
Банега
22
Васкес
5
Амаду
18
Эскудеро
12
Силва
9
Бен-Йеддер
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
«Севилья» возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. «Алавес» закрепился в зоне Лиги чемпионов.
Все про Спорт рувчера в 02:22
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