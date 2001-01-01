Футбол
«Алания» выбила «Анжи» из Кубка РоссииЧемпионат вчера в 13:49
Владикавказская "Алания" в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский "Анжи" со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе "Спартак".
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В Сирии британский снайпер погиб из-за халатности бойца спецназа США
Обновлено вчера в 20:33
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В штате Калифорния на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Происшествия
В Индии семеро детей утонули при попытке помыться в канаве с водой
В деревне Дойла семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
Обновлено вчера в 06:19
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено 27 июля в 23:00
Происшествия
Жертвами атаки на похоронную процессию в Нигерии стали 65 человек
Боевики радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали похоронную процессию в северо-восточном штате Борно, в результате чего погибли 65 мирных жителей, сообщает 27 июля Al Jazeera.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол
Трансфер защитника «Бетиса» Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва
Трансфер защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва, сообщает Diario Sport.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку
Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Игры
Никакого сарказма? – система диалогов в Fallout 76 будет похожа на аналогичный элемент из Fallout 3, а не из Fallout 4
Один из руководителей разработчиков Fallout 76 Джефф Гардинер в ходе QuakeCon затронул тему реализации системы диалогов в проекте.
Обновлено вчера в 01:17
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено вчера в 23:15