Футбол
«Алания» выбила «Анжи» из Кубка РоссииЧемпионат 13:49
Владикавказская "Алания" в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский "Анжи" со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе "Спартак".
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