Футбол

«Алания» выбила «Анжи» из Кубка РоссииЧемпионат 13:49

3 фото
Владикавказская "Алания" в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский "Анжи" со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе "Спартак".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Анжи» и «Легион-Динамо» выбыли из Кубка России 2019–2020

Молодежь Дагестана14:04

«Алания Владикавказ» вышла в 1/64 финала Кубка России

Осетия-Ирыстон14:52

«Алания» обыграла «Анжи» и вышла в 1/64 финала Кубка

Спорт-Экспресс12:19

«Алания» переиграла «Анжи» в Кубке России по футболу

Вестник Кавказа12:30

«Алания» выбила «Анжи» из Кубка России

Чемпионат13:49

«Анжи» вылетел из розыгрыша Кубка России

Sportbox.RU12:03

«Анжи» вылетел из розыгрыша Кубка России

Матч ТВ12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Политика

ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика

СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

Обновлено в 04:48
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Военные из США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией

Обновлено в 19:04
Политика

Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам.
Обновлено 26 июля в 10:19
Общество

РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

Обновлено в 07:05
Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство

В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Авто

Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда

Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

«Яндекс» решили заставить стать российским

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ограничения на иностранное владение значимыми российскими интернет-ресурсами.
Обновлено вчера в 05:50
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Происшествия

Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими

«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика

Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55
Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Общество

Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Обновлено в 17:51
Космос

На стартовый стол Байконура вывели ракету «Союз-2.1а»

Обновлено в 10:17
Общество

Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом

Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Общество

Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун

Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Обновлено в 19:17
Футбол

Брат Погба перешел в «Сьюдад Реал»

Обновлено в 06:30
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию

Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Москве госпитализировали Алексея Навального

24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Обновлено вчера в 22:29
Наука

Ученые нашли странные изменения мозга у дипломатов из США на Кубе

Сотрудники Университета Пенсильвании обнаружили изменения в мозге американских дипломатов, которые работали в Гаване с 2016 по 2017 года.
Обновлено 26 июля в 21:05
Происшествия

В Невельске водитель «Лады» без прав ушел в кювет

27 июля в 14 часов 30 минут 49-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Лада", двигался в северном направлении по улице Приморской в Невельске.
Обновлено в 19:26
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». В сезоне 2019/2020 выступает в первенстве ПФЛ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное