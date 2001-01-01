Футбол
«Алания» выбила «Анжи» из Кубка РоссииЧемпионат 13:49
Владикавказская "Алания" в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский "Анжи" со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе "Спартак".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
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ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
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Армия и оружие
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
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Политика
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам.
Обновлено 26 июля в 10:19
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Автоспорт
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Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве.
Обновлено в 14:53
Авто
Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
«Яндекс» решили заставить стать российским
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Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено в 08:43
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика
Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Космос
На стартовый стол Байконура вывели ракету «Союз-2.1а»
Обновлено в 10:17
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Общество
Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун
Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Футбол
Брат Погба перешел в «Сьюдад Реал»
Обновлено в 06:30
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 22:29
Наука
Ученые нашли странные изменения мозга у дипломатов из США на Кубе
Сотрудники Университета Пенсильвании обнаружили изменения в мозге американских дипломатов, которые работали в Гаване с 2016 по 2017 года.
Обновлено 26 июля в 21:05
Происшествия
В Невельске водитель «Лады» без прав ушел в кювет
27 июля в 14 часов 30 минут 49-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Лада", двигался в северном направлении по улице Приморской в Невельске.
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