Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана навестила мужа в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области. В инстаграме супруга футболиста опубликовала фото, на котором она позирует на фоне стены исправительного заведения.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.

Политика Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений Канцлер Германии Ангела Меркель связала сотрудничество с Россией и вопрос реализации Минских соглашений.

Общество Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Футбол Лыжник Клэбо посетил матч «Русенборга» и забил пенальти Норвежский лыжник и трехкратный олимпийский чемпион Йоханесс Клэбо посетил матч «Русенборга». Он даже вышел на поле и пробил пенальти.

Происшествия Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.

Происшествия В Ростове пациент задушил соседа по палате Пациент Ростовской центральной районной больницы задушил соседа по палате, об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Футбол Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».

Экология Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Шоу-бизнес «Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу» Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».

Политика Грузия занизила ущерб от потери российских туристов Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

Наука В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры Археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.

Политика Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.

Экономика Сбербанк призвал не бояться пузыря потребительского кредитования Для опасений относительно пузыря на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% за январь – май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайком отдохнули на Ибице Меган Маркл и принц Гарри решили отдохнуть от трудов праведных и отправились на Ибицу.

Игры ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.

Общество Водители смогут показывать полис ОСАГО на экране смартфона В полиции разработали законопроект, который позволит показывать инспектору полис ОСАГО как в бумажном виде, так и на экране смартфона.

Космос 15 августа туляки могут увидеть «Луну Осетра» Именно "Луна Осетра" называется восьмое полнолуние, которое выпадает на 15 августа 2019 года.