Футбол
Алана Мамаева посетила мужа в колонииГазета.Ru 06:22
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана навестила мужа в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области. В инстаграме супруга футболиста опубликовала фото, на котором она позирует на фоне стены исправительного заведения.
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Пострадать от наводнения в Хабаровском крае может 18,5 тыс. человек
Обновлено вчера в 21:23
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В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова
Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
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Политика
Меркель связала кооперацию с Россией с реализацией Минских соглашений
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Обновлено в 08:45
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
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В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
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Футбол
Лыжник Клэбо посетил матч «Русенборга» и забил пенальти
Норвежский лыжник и трехкратный олимпийский чемпион Йоханесс Клэбо посетил матч «Русенборга». Он даже вышел на поле и пробил пенальти.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика
В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Ростове пациент задушил соседа по палате
Пациент Ростовской центральной районной больницы задушил соседа по палате, об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 06:57
Футбол
Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:01
Экономика
Путин в среду проведет встречу с главой ВТБ Костиным
Обновлено в 06:30
Экология
Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили экстренное предупреждение
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о сильной жаре 14 и 15 августа В эти дни с до вечера в регионе ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С, на Черноморском побережье будет около 37 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
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Политика
Грузия занизила ущерб от потери российских туристов
Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
Обновлено в 01:17
Наука
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры
Археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.
Обновлено в 08:07
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Экономика
Сбербанк призвал не бояться пузыря потребительского кредитования
Для опасений относительно пузыря на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% за январь – май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайком отдохнули на Ибице
Меган Маркл и принц Гарри решили отдохнуть от трудов праведных и отправились на Ибицу.
Обновлено в 09:45
Игры
ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Общество
Водители смогут показывать полис ОСАГО на экране смартфона
В полиции разработали законопроект, который позволит показывать инспектору полис ОСАГО как в бумажном виде, так и на экране смартфона.
Обновлено в 08:43
Космос
15 августа туляки могут увидеть «Луну Осетра»
Именно "Луна Осетра" называется восьмое полнолуние, которое выпадает на 15 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 06:41
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:00