Футбол

Алана Мамаева посетила мужа в колонииГазета.Ru 06:22

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана навестила мужа в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области. В инстаграме супруга футболиста опубликовала фото, на котором она позирует на фоне стены исправительного заведения.
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Алана Мамаева побывала в колонии, где её муж отбывает наказание. ФОТО

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