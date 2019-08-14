Футбол

Алана Мамаева навестила супруга в белгородской колонииРИА Новости 11:56

Супруга футболиста Павла Мамаева посетила супруга в колонии общего режима № 4 в Белгородской области, где он отбывает наказание за драку в центре Москвы осенью прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Супруга Мамаева навестила футболиста в белгородской колонии

Матч ТВ12:25

Алана Мамаева побывала в колонии, где её муж отбывает наказание. ФОТО

Sport.ru09:59

Жена Мамаева посетила мужа в колонии

Спорт-Экспресс04:55

Алана Мамаева посетила мужа в колонии

Газета.Ru06:22

Жена Мамаева посетила супруга в колонии

Чемпионат05:23

Алана Мамаева навестила Павла в колонии

Prognozist05:12

Жена Мамаева навестила мужа в колонии

Sport24.ru06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа

Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
Обновлено в 12:19
Общество

В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Пентагон заинтересован в 5G не меньше, чем в гиперзвуке

Выступая во вторник в Институте Хадсона, технический директор Министерства обороны Соединенных Штатов Майк Гриффин заявил, что в его списке приоритетов технология 5G сейчас "сместила гиперзвук с первого места".
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Басилашвили раскритиковал Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

Обновлено в 09:23
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Общество

В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту

В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:06
Политика

Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина официально зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:11
Игры

4A Games и Дмитрий Глуховский работают над продолжением Metro Exodus

Сегодня THQ Nordic провела презентацию для инвесторов, в ходе которой исполнительный директор компании Ларс Вингефорс подтвердил, что 4A Games разрабатывает новую игру в серии Metro.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Директор ФБК Иван Жданов прекратил голодовку и уехал из России

Днем 14 августа несколько общественно-политических Telegram-каналов написали, что Жданов уехал из России, несмотря на то что юрист из команды Навального должен находиться под стражей: еще 9 августа Мещанский суд Москвы назначил ему второй административный арест 10 суток по делу о беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 10:32
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Общество

Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка

В Хабаровском крае ожидают четвертую волну паводка на Амуре из-за тайфунов, сообщил руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Авто

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Свои рекомендации депутат изложила в письме, которое было направлено профильным ведомствам Минтрансу и Минпромторгу.
Обновлено в 09:35
Гаджеты

Состоялась премьера смартфона HTC Wildfire X

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено в 12:31
Интернет

В WhatsApp на Android появится функция авторизации по отпечатку пальца

В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию для ОС Android, которая позволяет авторизироваться по отпечатку пальца.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Авто

Гиперкары Koenigsegg будет рисовать российский дизайнер

Александр Селипанов назначен директором по дизайну шведского бренда и шеф-дизайнером новой компании RAW Design House, которая будет оказывать услуги по дизайну избранным клиентам Koenigsegg.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Здоровье

Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость

Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное