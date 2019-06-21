Футбол
Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКАНациональная служба новостей 15:50
29-летний заслуженный мастер спорта Российской Федерации, трехкратный чемпион России, полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА до 2021 года, передает «Интерфакс». Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли условия отмены запрета на полеты в Грузию
В Кремле рассказали, что запрет на авиаперелеты в Грузию будет действовать, пока существует угроза нахождения в стране для россиян, сообщает ТАСС Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.
Обновлено в 15:45
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Общество
Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов
Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено в 17:49
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Обновлено в 08:31
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Равшану Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером
На одной из вечеринок в рамках «Кинотавра» Куркова появилась в компании режиссера Владимира Битокова.
Обновлено в 12:00
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В Испании начали сбор средств на похороны погибшей девочки из России
Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала сбор средств на похороны погибшей в окрестностях Барселоны девочки из России.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Экономика
Траты на женский «пляжный набор» за год снизились в РФ на 5% - 5,55 тыс руб - исследование
Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 20:15
Политика
Huawei подала иск к министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45