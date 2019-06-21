Футбол
Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКАНациональная служба новостей вчера в 15:50
29-летний заслуженный мастер спорта Российской Федерации, трехкратный чемпион России, полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА до 2021 года, передает «Интерфакс». Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Транспорт
«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Жители Тбилиси, занимающиеся обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить воздушное сообщение и продажу туров в Грузию.
Обновлено в 01:12
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Политика
В Тбилиси полиция оттеснила митингующих от здания парламента
Обновлено 20 июня в 18:59
Авто
Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера
Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Политика
Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране
В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Авто
В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком
Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Происшествия
Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава
Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Политика
Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
Обновлено в 02:15
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Обновлено вчера в 21:35
Культура
Эмманюэль Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона
Обновлено в 02:18
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Общество
Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32
На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.
Обновлено вчера в 01:05
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Авто
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в России
Обновлено в 01:17
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Коломойский пообещал Зеленскому покрасить ларек в Донбассе
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи олигархов в восстановлении Донбасса.
Обновлено вчера в 12:45
Хоккей
НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта
Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08