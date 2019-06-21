Футбол
Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКАНациональная служба новостей вчера в 15:50
29-летний заслуженный мастер спорта Российской Федерации, трехкратный чемпион России, полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА до 2021 года, передает «Интерфакс». Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:49, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray
Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Кравчук обозначил проблему команды Зеленского
Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП
В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»
Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Политика
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Обновлено вчера в 08:11
Общество
В 18:54 в столице наступит летнее солнцестояние
Обновлено вчера в 08:59
Здоровье
Онкобольные тюменцы прервали лечение из-за нехватки лекарств
Пациенты тюменского онкодиспансера перестали получать необходимую терапию из-за нехватки жизненно важных препаратов.
Обновлено в 01:16
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»
Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено 20 июня в 21:27
Здоровье
Что нужно знать о депрессии, рассказали специалисты
Специалисты рассказали, что о депрессии нужно знать то, что это психическое заболевание, которое нуждается в специализированной терапии.
Обновлено вчера в 07:42
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35