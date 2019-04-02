Футбол
Алан Дзагоев покинет ЦСКА летомNewInform 03:31
Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев может покинуть «красно-синих» в грядущее трансферное окно. Об этом информирует издание Sport Inside. Согласно данным источника агентства, полузащитник уйдет из столичного клуба будущим летом.
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В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
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В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
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Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России
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Госдума расширяет круизный туризм в российской Арктике
Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок захода туристических судов в порты регионов, входящих в Арктическую зону и порты Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
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Общество
Жан-Мишель Кусто намерен 5 апреля посетить «китовую тюрьму» в Приморье
Океанолог Жан-Мишель Кусто планирует прибыть в Москву 3 апреля, чтобы оттуда отправиться во Владивосток для посещения вольеров в бухте Средней, где содержатся косатки и белухи.
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Футбол
Зидан пообещал решить вратарский вопрос в «Реале»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о конкуренции во вратарской линии команды, которая существует в настоящий момент, а также пообещал к следующему сезону определиться с основным вратарем "сливочных".
Обновлено в 07:21
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах
Обновлено в 05:36
Общество
Население Земли достигло 7,7 млрд человек
Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
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Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
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Авто
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Компания Toyota, 1-го апреля показавшая мощный пикап на базе модели Yaris, представила в США уже не шуточный, а вполне реальный хэтчбек Yaris, который, по сути, является перелицованным субкомпактом Mazda 2. Новый Toyota Yaris получил 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 107 лошадиных сил, пару которому составит шестиступенчатая МКПП в стандарте или "автомат" за доплату.
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Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
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Югорские биатлонистки лидировали на эстафете ЧР в Тюмени
Добавим, мужская эстафета начнется на трассах "Жемчужины Сибири" в 14 часов 15 минут (мск).
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Депутаты приняли отставку курского мэра
Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке.
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Здоровье
Ребенок в беде: откуда берутся «дети-маугли» и как им помочь
Пятилетнюю девочку, найденную 10 марта 2019 года в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, в обсуждениях в интернете и СМИ практически сразу стали называть "маугли" из-за того, что у ребенка отмечались проблемы с общением и первоначально отсутствовала речь.
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