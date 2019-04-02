Футбол
Алан Дзагоев покинет ЦСКА летомNewInform 03:31
Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев может покинуть «красно-синих» в грядущее трансферное окно. Об этом информирует издание Sport Inside. Согласно данным источника агентства, полузащитник уйдет из столичного клуба будущим летом.
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Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею республики лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны.
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Глава московского управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
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Происшествия
В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии
В Петербурге в здании военной академии имени Можайского прогремел взрыв, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:27
Общество
Ольга Глацких нашла новую работу
Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
Обновлено в 06:53
Футбол
Ромелу Лукаку: «Надеюсь, мы сможем справиться с расизмом»
Надеюсь, мы сможем справиться с расизмом, но на это уйдет время.
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Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
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Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01
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Политика
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Кино
Умер актер и режиссер Вадим Гемс
2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Политика
В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко
Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Политика
Медведчук оспорил объективность первого тура выборов на Украине
Победу Владимира Зеленского в первом туре Медведчук назвал «результатом объективного выбора народа» и призвал кандидата не расслабляться, так как действующий глава государства Петр Порошенко может предпринять любые шаги, чтобы добиться победы.
Обновлено в 06:47
Политика
Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми
Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Обновлено в 08:36
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах
Кашеваров предложил обнулить комиссию за снятие наличных в банкоматах, чтобы работодатели смогли выбирать любые банки для обслуживания.
Обновлено в 07:20
Экономика
Алексей Мордашов закупается в «Ленте»
«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Обновлено в 07:20
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Замглавы Минобороны проинспектирует строительство инфраструктуры для подлодок на Камчатке
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверит строительство причалов и береговой инфраструктуры в базах сил подводного флота на Камчатке, сообщили во вторник в Минобороны.
Обновлено в 06:43
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:32