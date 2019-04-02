Футбол
Алан Дзагоев покинет ЦСКА летомNewInform 03:31
Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев может покинуть «красно-синих» в грядущее трансферное окно. Об этом информирует издание Sport Inside. Согласно данным источника агентства, полузащитник уйдет из столичного клуба будущим летом.
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Политика
Канцелярия президента Эстонии запросила встречу с Путиным
Хотя расписание визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву еще не утверждено, она рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Канцелярию главы государства.
Обновлено в 06:00
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Общество
Госдума поддержала идею разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:26
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Общество
Наталья Шилова призналась в постановочном характере расследования ФБК
Героиня «расследования» об отравлениях в детских садах Наталья Шилова призналась во лжи.
Обновлено в 09:50
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку
Обновлено в 06:14
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Экономика
Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз
Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой
55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Общество
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Нидерландов
С рабочим визитом в Королевство Нидерландов прибыл сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Спорт
Фигурист Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 04:53
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной
В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Общество
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38