Футбол

Алан Дзагоев покинет ЦСКА летомNewInform 03:31

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев может покинуть «красно-синих» в грядущее трансферное окно. Об этом информирует издание Sport Inside. Согласно данным источника агентства, полузащитник уйдет из столичного клуба будущим летом.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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