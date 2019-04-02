Футбол
Алан Дзагоев покинет ЦСКА летомNewInform 03:31
Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев может покинуть «красно-синих» в грядущее трансферное окно. Об этом информирует издание Sport Inside. Согласно данным источника агентства, полузащитник уйдет из столичного клуба будущим летом.
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