Футбол

Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКАВести.Ru 15:05

Российский полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом, 28-летний хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным на два сезона – до лета 2021 года. Дзагоев стал игроком армейского клуба зимой 2008 года.
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Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Советский спорт13:58

ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

Sport24.ru13:46

«Настроение вечера». Пресс-служба ЦСКА - о продлении контракта Дзагоева

Спорт-Экспресс16:20

Дзагоев: «Рад, что остался в ЦСКА»

Sport.ru14:29

Алан Дзагоев: «ЦСКА — мой дом!»

Матч ТВ14:24

ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым на 2 года

Sports.ru13:50

Дзагоев: ЦСКА всегда будет первым

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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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