Футбол
Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКАВести.Ru 15:05
Российский полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом, 28-летний хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным на два сезона – до лета 2021 года. Дзагоев стал игроком армейского клуба зимой 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
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ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
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Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
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В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
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Напомним, что невероятные машины Audi далеко не первый раз появляется в киновселенной Марвел.
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Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
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Suzuki показала серийную версию внедорожного автомобиля Suzuki Jimny Gan.
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США внесли в черный список пять китайских компаний
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Обновлено в 15:30
Общество
Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной
Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
Политика
США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы»
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Политика
В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию
В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.
Обновлено в 16:43
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения
Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
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Экс-главу Раменского района снова арестовали
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Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
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Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
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Обновлено в 17:56
Культура
DC Comics уничтожит издательство Vertigo
Кроме Vertigo будут закрыты и другие дочерние студии-импринты, например, DC Ink и DC Zoom.
Обновлено в 17:29