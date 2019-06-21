Футбол

Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКАВести.Ru вчера в 15:05

Российский полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом, 28-летний хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным на два сезона – до лета 2021 года. Дзагоев стал игроком армейского клуба зимой 2008 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Советский спортвчера в 13:58

ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

Sport24.ruвчера в 13:46

«Настроение вечера». Пресс-служба ЦСКА - о продлении контракта Дзагоева

Спорт-Экспрессвчера в 16:20

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Газета.Ruвчера в 13:51

Дзагоев: «Рад, что остался в ЦСКА»

Sport.ruвчера в 14:29

Алан Дзагоев: «ЦСКА — мой дом!»

Матч ТВвчера в 14:24

Дзагоев: ЦСКА всегда будет первым

Чемпионатвчера в 14:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Ашберн
Здоровье

Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Наука

Ученых удивила реакция жителей Китая на интернет без цензуры

Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ.
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах

Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Общество

Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Общество

Дожди, грозы, град и сильный ветер: ждут кузбассовцев в воскресенье

Обновлено в 04:41
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Вокалист System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 03:36
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Футбол

СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Урала» в «Спартак»

Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан

Госдеп США в ежегодном докладе вновь обвинил правительство КНР в нарушении свободы вероисповедания граждан.
Обновлено вчера в 14:58
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено вчера в 08:09
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено 20 июня в 07:52
Общество

«Женщина с тысячью лиц»: Мерил Стрип отмечает юбилей

Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Малышева открыла завесу тайны смерти Доренко

"Причиной [смерти] стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты", - сказала Малышева.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Политика

Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании грузинского парламента

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью "Коммерсанту" прокомментировал события вечера четверга, с которых начался митинг у здания грузинского парламента в Тбилиси и попытки оппозиции ворваться внутрь.
Обновлено 20 июня в 17:31
Происшествия

Схвачен мужчина, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей

Обновлено в 04:06
Технологии

В Google Maps найдено 11 млн фальшивых мест

По данным издания, ежемесячно в сервисе возникает около 100 тысяч несуществующих, фальшивых мест.
Обновлено в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное