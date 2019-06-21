Футбол
Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКАВести.Ru вчера в 15:05
Российский полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом, 28-летний хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным на два сезона – до лета 2021 года. Дзагоев стал игроком армейского клуба зимой 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Ашберн
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Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
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Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
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Ученых удивила реакция жителей Китая на интернет без цензуры
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Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
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Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
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Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
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Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
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Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
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Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
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Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан
Госдеп США в ежегодном докладе вновь обвинил правительство КНР в нарушении свободы вероисповедания граждан.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
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Общество
«Женщина с тысячью лиц»: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Малышева открыла завесу тайны смерти Доренко
"Причиной [смерти] стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты", - сказала Малышева.
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Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании грузинского парламента
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью "Коммерсанту" прокомментировал события вечера четверга, с которых начался митинг у здания грузинского парламента в Тбилиси и попытки оппозиции ворваться внутрь.
Обновлено 20 июня в 17:31
Технологии
В Google Maps найдено 11 млн фальшивых мест
По данным издания, ежемесячно в сервисе возникает около 100 тысяч несуществующих, фальшивых мест.
Обновлено в 04:15