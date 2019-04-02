Футбол
Алан Дзагоев может покинуть ЦСКА в этом годуМоздок портал 11:27
Алана Дзагоева предложение не устроило. Если обе стороны не сумеют найти компромиссное решение, то футболист из Северной Осетии может уйти из московского клуба летом текущего года. Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА порвал крестообразные связки во время товарищеского матча и был прооперирован.
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Политика
Главы МИД стран НАТО обсудят аспекты «российской угрозы»
Главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне "весь спектр угроз со стороны России", включая инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
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Наука
Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака
Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
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Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:27
Кино
Семья Юлии Началовой выступила против съемки фильма о певице
Анна Исаева, представитель скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой, сообщила, что семья не давала прав на использование контента и имени Началовой для съемок художественного фильма.
Обновлено в 04:40
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan снова вернулся в Россию
Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
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Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами
Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
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Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Жители двух магнитогорских поселков останутся без поликлиники
Жители 12 участка забили тревогу — к поликлинике и больнице по полисам ОМС прикреплены почти 7 тысяч человек.
Обновлено в 11:11
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Политика
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400
США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Обновлено в 06:32
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Политика
Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму
Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Перепой: Лена Миро прокомментировала обморок Ольги Бузовой
Обновлено в 03:28
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны
Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Организации Объединённых Наций, призвал отказаться от логики времён холодной войны.
Обновлено в 12:04
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Общество
В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено вчера в 15:11