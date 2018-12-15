Футбол

Алаба стал рекордсменом чемпионатов Германии
Евро-футбол.ру
12:05

Ганновер-96 — Бавария
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
2′
Джошуа Киммих
Фелипе Тревизан
13′
29′
Давид Алаба
Фелипе Тревизан
Линтон Майна
46′
53′
Серж Гнабри
62′
Роберт Левандовски
Такума Асано
Флорент Муслия
63′
73′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
Никлас Фюллькруг
Йосип Элез
73′
73′
Давид Алаба
Рафинья
79′
Томас Мюллер
Сандро Вагнер
Защитник "Баварии" Давид Алаба поучаствовал в разгроме "Ганновера" (4:0), забив мяч в ворота соперника на 75-й минуте.
Евро-футбол.ру12:05

Подробнее о событии

Алаба: «Мы одержали три победы подряд в Бундеслиге, мы на правильном пути»

Soccer.ru13:32

Алаба стал рекордсменом чемпионатов Германии

Евро-футбол.ру12:05

Защитник «Баварии» Алаба забил в 9-м сезоне Бундеслиги подряд

Sport24.ru12:53

Пушка Алабы, которой он вынес «Ганновер»

Бомбардир.ру11:51

Алаба забил в 9-м сезоне бундеслиги подряд

Sports.ru10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Футбол

Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Райо Вальекано»

Обновлено в 14:20
Футбол

Гол Икарди с пенальти принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в Серии А

Обновлено в 13:56
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ

Обновлено в 12:19
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено в 15:12
Футбол

Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 14:06
Футбол

«Реймс» нанес поражение «Страсбуру»

Победу «Реймсу» принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур», у которого осталось 23 очка.
Обновлено в 15:58
Футбол

Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»

Обновлено в 10:11
Футбол

«Реал» сыграет с «Касимой» в полуфинале клубного чемпионата мира

Японский клуб "Касима Антлерс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 10:36
Футбол

«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа

В сезоне УПЛ Ракицкий провел за «Шахтер» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Обновлено в 14:15
Футбол

Экс-игрок сборной России по футболу выглядит «как бомж»

Обновлено в 15:32
Футбол

Мюллер проводит 300-й матч за «Баварию» в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер достиг солидной отметки по количеству матчей в немецкой Бундеслиге, выйдя на поле в игре 15-го тура с «Ганновером-96».
Обновлено в 10:49
Футбол

Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол

Диего Симеоне: Коста останется в «Атлетико». Не сомневайтесь

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне исключил продажу нападающего Диего Косты в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 04:46
Футбол

Фанат «Спартака» решил обвинить Глушакова в побоях

Обновлено в 15:25
Футбол

Катар представил дизайн главного стадиона ЧМ-2022

Джанни Инфантино: "Все стадионы к ЧМ-2022 будут готовы в конце 2020 года" Катар представил дизайн главного стадиона ЧМ-2022 на 80 тысяч мест в Лусаиле.
Обновлено в 15:23
ещё по теме
Давид Алаба
Австрийский футболист
Австрийский футболист, игрок «Баварии» и сборной Австрии. Играет преимущественно на позиции левого защитника, также способен играть в центре обороны и исполнять роль опорного полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ганновер 96
Спортивный клуб
Футбольный клуб из Ганновера, столицы Нижней Саксонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное