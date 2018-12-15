Футбол
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
|2′
Джошуа Киммих
Фелипе Тревизан
|13′
|29′
Давид Алаба
Фелипе Тревизан
Линтон Майна
|46′
|53′
Серж Гнабри
|62′
Роберт Левандовски
Такума Асано
Флорент Муслия
|63′
|73′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
Никлас Фюллькруг
Йосип Элез
|73′
|73′
Давид Алаба
Рафинья
|79′
Томас Мюллер
Сандро Вагнер
|27%
|Владение мячом
|73%
|73%
|Процент точных передач
|92%
|3
|Удары в сторону ворот
|10
|–
|Удары в створ ворот
|14
|10
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|4
|–
|Угловые
|14
|16
|Отборы
|15
|9
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ганновер-96
Расстановка 3‑5‑2
23
Эссер
31
Антон
40
Майна
28
Виммер
10
Харагути
35
Муслия
8
Уолас
27
Швеглер
22
Остжолек
2
Элез
26
Вайдандт
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
13
Рафинья
22
Гнабри
6
Алькантара
2
Вагнер
18
Горетцка
35
Саншеш
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Защитник "Баварии" Давид Алаба поучаствовал в разгроме "Ганновера" (4:0), забив мяч в ворота соперника на 75-й минуте.
Евро-футбол.ру12:05
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