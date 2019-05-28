Футбол

«Аль-Садд» подтвердил назначение Хави главным тренеромSports.ru 10:40

Экс-полузащитник «Аль-Садда» Хави официально приступил к тренерской деятельности. Как и планировалось, он возглавил катарский клуб, подписав двухлетний контракт. В его штаб войдут испанские специалисты, в частности, экс-форвард «Аль-Садда» Серхио Гарсия.
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Хави назначен главным тренером катарского «Аль-Садда»

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Легендарный хавбек «Барселоны» стал главным тренером арабского клуба

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«Аль-Садд» объявил о назначении Хави новым главным тренером

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Хави назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд»

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Хави утверждён в качестве главного тренера «Аль-Садд»

Чемпионат08:04

«Аль-Садд» подтвердил назначение Хави главным тренером

Sports.ru10:40

Хави стал главным тренером «Аль-Садда»

Спорт-Экспресс08:34
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В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан испанской «Барселоны» и вице-капитан национальной сборной Испании.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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