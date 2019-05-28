Футбол
«Аль-Садд» подтвердил назначение Хави главным тренеромSports.ru 10:40
Экс-полузащитник «Аль-Садда» Хави официально приступил к тренерской деятельности. Как и планировалось, он возглавил катарский клуб, подписав двухлетний контракт. В его штаб войдут испанские специалисты, в частности, экс-форвард «Аль-Садда» Серхио Гарсия.
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Общество
Названы самые криминальные и безопасные районы Москвы
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
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Москвичей предупредили о торнадо после жары
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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
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Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва
Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.
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Футбол
Кейта пропустит финал Лиги чемпионов, Фирмино сможет сыграть
Финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе Атлетико - Ванда Метрополитано.
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Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.
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На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
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Госдума создает госреестр лишенных родительских прав
Правительственный законопроект, направленный на создание госреестра граждан, которых ранее лишили родительских прав, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
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Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку
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Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
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Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07
Общество
Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы
Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Происшествия
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В Вольске Саратовской области в одной из школ ученик седьмого класса топором ударил 12-летнюю девочку.
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Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Пилоты ВМФ США подтвердили, что целились в НЛО много раз
Свидетельства лейтенантов подтвердили еще несколько пилотов их эскадрильи, пожелавшие сохранить анонимность.
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Под Омском пропала семья из трех человек
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Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
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Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
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