«Аль-Садд» Хави стал чемпионом КатараСпорт-Экспресс 14:35

ستبقون أبطالاً وإن أرادوا هزيمتكم #البلنتي_الخيالي pic.twitter.com/DGla4iuXgY – AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 27 апреля 2018 г. 39-летний Хави Эрнандес выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории.

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