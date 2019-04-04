Футбол
«Аль-Садд» Хави стал чемпионом КатараСпорт-Экспресс 14:35
ستبقون أبطالاً وإن أرادوا هزيمتكم #البلنتي_الخيالي pic.twitter.com/DGla4iuXgY – AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 27 апреля 2018 г. 39-летний Хави Эрнандес выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории.
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