Политика

Аль-Фалих рассказал о планах по добыче нефти Саудовской АравиейРИА Новости 02:16

Добыча нефти Саудовской Аравией находится ниже целевого уровня сделки ОПЕК+, королевство посмотрит на ситуацию на рынке в июне, но, видимо, в любом случае не превысит свой лимит, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики страны Халид аль-Фалих.
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