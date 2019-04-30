Политика
Аль-Фалих рассказал о планах по добыче нефти Саудовской АравиейРИА Новости 02:16
Добыча нефти Саудовской Аравией находится ниже целевого уровня сделки ОПЕК+, королевство посмотрит на ситуацию на рынке в июне, но, видимо, в любом случае не превысит свой лимит, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики страны Халид аль-Фалих.
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Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
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Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
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Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.
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Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
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ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
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Политика
Главы МИД России и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме
Главы МИД РФ и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Технологии
«Вконтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков
Команда исследователей «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может формулировать новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 05:23
Политика
Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН
В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
Обновлено в 05:00
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика
Германия «протащила» «Северный поток – 2» в ЕС, заявила автор доклада
"Германия, в конце концов, протащила этот трубопровод, хотя многие в ЕС не хотели этого", — заявила Кацемих.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Сирийская армия уничтожила огневые позиции боевиков на севере Хамы
Сирийская армия открыла ответный огонь и уничтожила позиции террористов, откуда велся обстрел населенных пунктов Мхарде и Сальхаб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
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Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
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Обновлено в 03:17
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Политика
Эрдоган предсказал провал программы F-35 после исключения Турции
По словам Эрдогана, программа по созданию F-35 обречена на полный провал, если власти США захотят исключить из этого проекта Турцию.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Штабы РФ и Сирии заявили о гуманитарной катастрофе в «Рукбане»
Стороны призвали мировое сообщество обратить внимание на критическую гуманитарную ситуацию в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь», которые находятся на территориях САР, подконтрольных США.
Обновлено в 04:29
Спорт
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Чемпион мира по греко-римской борьбе 2014 года россиянин Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Мощный пожар охватил половину рынка в Пятигорске
В Пятигорске во вторник утром вспыхнул пожар на рынке "Бетта", огнем охвачено уже более 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 03:12
Общество
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси
По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Наука
Утренние упражнения улучшили когнитивные способности в течение дня
Австралийские специалисты провели другой эксперимент, который продемонстрировал, что утренняя тренировка влияет на когнитивные способности индивида на протяжении всего рабочего дня.
Обновлено в 03:48
Авто
В Сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Глава Минпромторга Денис Мантуров лично приехал познакомиться с первым товарным образцом внедорожника Aurus Komendant.
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Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48