Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 годаРИА Новости 02:19

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.

Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

Политика Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Музыка Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.

Энергетика Нефть продолжает дешеветь на заявлениях Трампа Цены на нефть в понедельник утром сохраняют негативную динамику на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о призывах к ОПЕК повысить добычу, свидетельствуют данные торгов.

Транспорт ГИБДД планирует создать в России базу злостных нарушителей ПДД Мишуров пояснил, что прорабатывается вопрос введения запрета на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок для таких водителей, поскольку злостные нарушители ПДД не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения.

Происшествия В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.

Экономика Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.

Гаджеты Платную подписку на Spotify оформило рекордное число пользователей Музыкальный сервис Spotify преодолел отметку в 100 миллионов платных подписок, что на данный момент является рекордным показателем среди музыкальных сервисов.

Шоу-бизнес Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами В пример можно поставить шоу "Голос 60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом – и рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличные, – приводит "Дни.ру" слова собеседника.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Происшествия На украинской АЭС произошел пожар На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.

Общество Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Общество Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте» Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».

Общество Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.

Политика Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Экономика Индекс деловой активности в Китае несколько снизился Сегодня стало известно, что в промышленности КНР в апреле PMI удержался выше этой психологической отметки в 50 пунктов, хотя оказался несколько ниже, чем в марте 2019 года, когда PMI был равен 50,5 пунктам.

Политика Пушков высмеял заявление Порошенко о «святом украинском гражданстве» Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве».