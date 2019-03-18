Аль-Фалих назвал условия для пересмотра сделки ОПЕК+ПРАЙМ 02:59

Пока эффект от санкций США не отразится на коммерческих запасах нефти, курс сделки ОПЕК+ меняться не будет, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Политика Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после президентских выборов Действующий президент Украины Петр Порошенко заверил, что «Крым будет возвращен» в состав Украины «как можно скорее, сразу же после президентских выборов».

Технологии Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.

Происшествия Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде.

Происшествия В Москве «заминировали» телецентр на Шаболовке Правоохранительные органы проверяют информацию о минировании здания телецентра на Шаболовке в Москве, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Армия и оружие Египет купит десятки российских истребителей Су-35 Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35.

Авто Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля и максимальные 147 тыс. рублей при переводе на газ магистрального тягача.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору куриных яиц Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц, говорится в сообщении на сайте организации.

Политика Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Политика Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку Трампа» Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия.

Политика В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США В июле 2018 года в Совете Федерации отметили, что сокращение вложений России в госдолг США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Общество Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.

Космос НАСА предупредило о приближении к Земле крупного астероида Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.

Политика Большинство россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ В целом, 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ (55% респондентов - бесспорно положительно, 33% опрошенных - скорее положительно), отмечают социологи.

Музыка Умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Всемирную известность Дейлу принесла музыкальная композиция Misirlou, с которой начинается фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994).

Наука В Британии установили личность Джека-потрошителя Потрошителем, или «убийцей из Уайтчепела», был польский парикмахер Эйрон Косминский, установили специалисты Ливерпульского университета.

Экономика Гендиректор Уралвагонзавода раскрыл финансовые показатели корпорации Ранее корпорация не сообщала о финансовых результатах за 2018 год.

Происшествия ФСБ предъявила новые обвинения брату экс-владельца «Росгосстраха» Следственное управление ФСБ России расширило список обвинений бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову (брату экс-владельца страховой компании Данила Хачатурова), добавив в него растрату имущества принадлежащей ему компании «РГС-активы» на сумму в 2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Армия и оружие Черноморский флот получит 13 кораблей с «Калибром» Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», – передает слова командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова ТАСС.

Происшествия В Екатеринбурге трехлетний мальчик ушел из детсада Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенка зовут Миша, ему три года, и мальчик самовольно ушел из детского сада, расположенного на улице Фрезеровщиков.

Политика Дерипаска объяснил подачу иска к минфину США В пятницу, 15 марта Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к минфину США.