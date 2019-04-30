Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 годаРИА Новости 02:19
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
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Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Экономика
Utair опровергла прекращение авиаперевозок из-за долгов
Ранее в апреле Utair опубликовала примечания аудиторов по отчетности за 2018 год, в которых говорилось, что авиаперевозчик рискует прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 03:32
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Теннис
Екатерина Макарова пропустит «Ролан Гаррос»
Обновлено в 03:26
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда
Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:45
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Технологии
Tele2 подстроил частоту
Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 04:38
Армия и оружие
Подводная лодка «Колпино» с «Калибрами» вернется в Новороссийск
Вооруженная суперсовременными ракетами "Калибр" подводная лодка Черноморского флота "Колпино" направилась из Средиземного моря к месту своего постоянного базирования в Новороссийск.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Татарстане сгорело здание деревенской школы
Деревянное здание школы сгорело в деревне Чуганак Актанышского района Татарстана, погибших и пострадавших нет, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:24
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11
Энергетика
Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 мая
Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:51
Кино
Скончался режиссер Джон Синглтон
В возрасте 51 года умер американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Армия Индии сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети
Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что в Гималаях обнаружены следы йети.
Обновлено в 03:44
Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:00
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Происшествия
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину
В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка
В школе Краснодара дети на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 07:45