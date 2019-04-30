Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 годаРИА Новости 02:19

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.

Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Происшествия Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину» Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Экономика Utair опровергла прекращение авиаперевозок из-за долгов Ранее в апреле Utair опубликовала примечания аудиторов по отчетности за 2018 год, в которых говорилось, что авиаперевозчик рискует прекратить свою деятельность из-за долгов.

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Экономика Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Шоу-бизнес Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Общество Японский император Акихито отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.

Общество ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.

Технологии Tele2 подстроил частоту Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.

Армия и оружие Подводная лодка «Колпино» с «Калибрами» вернется в Новороссийск Вооруженная суперсовременными ракетами "Калибр" подводная лодка Черноморского флота "Колпино" направилась из Средиземного моря к месту своего постоянного базирования в Новороссийск.

Происшествия В Татарстане сгорело здание деревенской школы Деревянное здание школы сгорело в деревне Чуганак Актанышского района Татарстана, погибших и пострадавших нет, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.

Политика В России может появиться «список Бутиной» В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

Армия и оружие Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.

Кино Скончался режиссер Джон Синглтон В возрасте 51 года умер американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон.

Экономика Доход главы Хакасии вырос почти в три раза Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Общество Армия Индии сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что в Гималаях обнаружены следы йети.

Общество Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте» Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».

Путешествия На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Происшествия На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.