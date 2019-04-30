Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 годаРИА Новости 02:19

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.

Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Общество Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.

Происшествия В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.

Общество Индийцы показали следы снежного человека Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.

Происшествия В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.

Политика Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.

Экономика В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.

Происшествия В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.

Происшествия Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки Сын российского миллиардера, совладельца "РЕСО-Гарантии", Сергея Саркисова был срочно госпитализирован после передозировки неизвестными препаратами в одном из ночных клубов столицы.

Политика СМИ посчитали выданные Порошенко россиянам украинские паспорта Президент Украины Петр Порошенко, раскритиковавший идею победителя президентских выборов Владимира Зеленского выдавать паспорта россиянам, за два года выдал паспорта более чем 180 гражданам России, пишут «Украинские новости».

Общество Японский император Акихито отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.

Финансы Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8% Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.

Энергетика Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.

Политика Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам Президент США Дональд Трамп собирается ужесточить систему предоставления убежища мигрантам, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Происшествия Суд признал повредившего картину Репина вандала виновным Замоскворецкий суд Москвы во вторник признал виновным Игоря Подпорина, порвавшего картину Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия У задержанного в Крайстчерче нашли взрывное устройство и боеприпасы Полиция Новой Зеландии обнаружила у задержанного в Крайстчерче мужчины пакет, предположительно, со взрывным устройством, а также боеприпасы по итогам проверки сообщений о бомбе.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).

Шоу-бизнес Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Кино Названа дата премьеры третьей части «Фантастических тварей» 12 ноября 2021 года состоится премьера третьего фильма кинофраншизы "Фантастические твари", как стало известно 29 апреля со слов представителя компании Warner Bros.