Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 годаРИА Новости 02:19

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.

Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

Происшествия Два самолета столкнулись в Англии В Англии два самолета зацепили друг друга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Политика Посольство Британии рассказало, что нужно учесть при подаче заявки на визу В сообщении на своей странице в Facebook посольство Британии в РФ призывает подавать "заявление на тот тип визы, который соответствует цели вашей поездки".

Политика Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.

Происшествия Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Космос Пользователи сети составят «трэклист» для первого концерта на Марсе Чешский инструмент MAIGRET, установленный на борту российской посадочной платформы "Казачок", воспроизведет на поверхности Марса одну из коротких аудозаписей, выбранных пользователями сети, сообщает пресс-служба ИКИ РАН.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.

Общество Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.

Происшествия Крупный пожар под Пятигорском локализован Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

Авто BMW построит собственный завод в России Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Кино Российский дубляж «Мстителей: Финал» подвергли цензуре Блокбастер Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» вышел на экраны российских кинотеатров 29 апреля.

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Экономика Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Энергетика Белоруссия полностью остановила прием российской нефти Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза встречу с Ким Чен Ыном Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ проинформировал их о своих контактах с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Шоу-бизнес На Дне рождения подруги Вера Брежнева станцевала на барной стойке На днях в Киеве состоялась закрытая вечеринка в честь Дня рождения Сабины Мусиной, владеющей известным салоном красоты.