Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 годаРИА Новости 02:19
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
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Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
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Происшествия
Два самолета столкнулись в Англии
В Англии два самолета зацепили друг друга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 06:50
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Космос
Назван способ спасения планеты от глобального потепления
Обновлено в 03:46
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Политика
Посольство Британии рассказало, что нужно учесть при подаче заявки на визу
В сообщении на своей странице в Facebook посольство Британии в РФ призывает подавать "заявление на тот тип визы, который соответствует цели вашей поездки".
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Куда исчез Андрей Губин, рассказали друзья
Обновлено в 03:37
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Италии проведут ДНК-анализ пряди волос Леонардо да Винчи
Обновлено в 05:34
Космос
Пользователи сети составят «трэклист» для первого концерта на Марсе
Чешский инструмент MAIGRET, установленный на борту российской посадочной платформы "Казачок", воспроизведет на поверхности Марса одну из коротких аудозаписей, выбранных пользователями сети, сообщает пресс-служба ИКИ РАН.
Обновлено в 07:41
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Политика
Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро
Обновлено в 07:31
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Авто
BMW построит собственный завод в России
Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Кино
Российский дубляж «Мстителей: Финал» подвергли цензуре
Блокбастер Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» вышел на экраны российских кинотеатров 29 апреля.
Обновлено в 06:40
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Кино
Новые «Фантастические твари» выйдут в 2021 году
Обновлено в 06:14
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено в 07:51
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза встречу с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ проинформировал их о своих контактах с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
На Дне рождения подруги Вера Брежнева станцевала на барной стойке
На днях в Киеве состоялась закрытая вечеринка в честь Дня рождения Сабины Мусиной, владеющей известным салоном красоты.
Обновлено в 06:58
Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23