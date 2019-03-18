Энергетика

Аль-Фалих: ОПЕК+ в июне решит, что делать дальшеВести.Финанс 05:20

Консенсус о судьбе сделки, скорее всего, созреет к июню, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих перед началом заседания министерского мониторингового комитета в Баку (JMMC).
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Аль-Фалих: ОПЕК+ в июне решит, что делать дальше

Вести.Финанс05:20

ОПЕК+ может перенести решение о продлении сделки на июнь

Коммерсантъ04:01

Аль-Фалех: ОПЕК+ может принять в июне решение о действиях на вторую половину 2019 года

ТАСС03:05

ОПЕК+ примет решение о действиях на второе полугодие в июне

News.ru03:21

Сохраняем интригу. Почему соглашение ОПЕК+ не станет бессрочным

ПРАЙМ06:50

Министр нефти Ирака заявил, что рано принимать решение о продлении сделки ОПЕК+

iReactorвчера в 12:13

Комитет ОПЕК+ на заседании в Баку изучит необходимость продления сделки после июня

Интерфакс15 марта в 17:35
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Происшествия

В голландском Утрехте произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.
Обновлено в 07:26
Общество

Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Политика

Австралия ввела новые санкции в отношении России

Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.
Обновлено в 09:00
Политика

Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:44
Политика

Песков высказался о сообщениях про травлю девочки после письма Путину

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что комментировать ситуацию с девочкой, которую якобы затравили после письма российскому лидеру, "нет необходимости".
Обновлено в 06:51
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика

Макаревич осудил фанатов, радующихся присоединению Крыма

Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич высказался о фанатах, радующихся присоединению Крыма к России.
Обновлено в 04:42
Общество

ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Политика

В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
Обновлено в 08:03
Финансы

Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года

В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 06:16
Музыка

Концерт Rammstein в Москве перенесли из «ВТБ Арены» в «Лужники»

Обновлено в 08:10
Политика

НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Общество

Суд отклонил иск депутатов о запрете использования реагентов в Москве

Иск подали муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина.
Обновлено в 09:03
Экономика

Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов

Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Происшествия

СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян

Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Гаджеты

Apple представила новые iPad mini и iPad Air

Apple обновила официальный сайт и добавила новую модель планшета iPad mini.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Полиция проверит видео с плюющей на двери храма в Ростове девушкой

Обновлено в 03:18
Политика

Посол России в Белоруссии отказался быть «ванькой-встанькой»

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз раскритиковал интервью российского посла, назвал его «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.
Обновлено в 09:02
Происшествия

СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Политика

Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии

Обновлено в 06:08
Политика

В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы

В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Культура

Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube

Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.
Обновлено в 08:28
Футбол

Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Политика

В Кремле прокомментировали идею взыскать с Украины компенсацию за Крым

В администрации президента России не рассматривали возможность взыскания с Украины компенсации за ущерб, нанесенный экономике Крыма за годы пребывания в составе этого государства.
Обновлено в 07:59
Общество

Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии

В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.
Обновлено в 06:48
Политика

Вышинский этапирован из Херсона в Киев

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:40
Общество

В Минприроды назвали самый проблемный регион «мусорной реформы»

Как сообщает РИА Новости, Кобылкин заверил, что его ведомство ежедневно мониторит ситуацию в регионах по «мусорной реформе», под наблюдением, а Архангельская область.
Обновлено в 08:17
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