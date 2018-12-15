Футбол
«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»
«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»Sport24.ru13:25
Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира. «Аль-Айн» благодаря этой победе вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с аргентинским «Ривер Плейт».
Sport24.ru13:25
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