Футбол

«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Sportbox.RU
13:29

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 3:3. Победителя команды выявили в серии пенальти, где сильнее оказались арабы. Благодаря этой победе «Аль-Айн» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против «ЭС Тунис».
Sportbox.RU13:29

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«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, победив «Тима Веллингтона»

RT на русском14:06

В ОАЭ стартовал клубный чемпионат мира. «Аль-Айн» выиграл, проигрывая 0:3

Sport24.ru13:36

«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Матч ТВ13:29

«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Sportbox.RU13:29

«Аль-Айн» вышел в 1/4 финала клубного ЧМ, проигрывая в ходе матча со счётом 0:3

Чемпионат13:26

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Спорт-Экспресс13:23
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Футбол

ЦСКА разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов

Футболисты московского ЦСКА разгромили в гостях мадридский "Реал" в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:47
Футбол

Сергей Семак: «Зенит» сыграет со «Славией» в обновленном составе

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии заключительного матча на групповом этапе Лиги Европы против чешской "Славии" признался, что выставит на игру экспериментальный состав.
Обновлено в 14:27
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено в 11:59
Футбол

Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.
Обновлено в 12:08
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту

Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Футбол

Шахтер — Лион 0:0 (1-й тайм)

Букмекеры назвали фаворита матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лион».
Обновлено в 05:58
Футбол

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в своем сотом матче в Еврокубке

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли хорватский клуб «Цедевита» в матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка Встреча, прошедшая в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 80:76.
Обновлено в 14:13
Футбол

Нападающий «Селтика» отправлен на лечение в психологическую клинику

Надеюсь, он скоро преодолеет трудности и вернется.
Обновлено в 14:41
Футбол

Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов

Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол

«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»

По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Обновлено в 06:23
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Атлетико» хочет купить форварда ПСЖ

Как утверждает Le10Sport, мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».
Обновлено в 10:53
Футбол

Тренер «Вильярреала»: «Спартак» — это российская команда с бразильскими чертами»

Что касается соперника, то «Спартак» — это российская команда, но с бразильскими чертами. Сильная и качественная команда.
Обновлено в 10:51
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Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи 2010 года, составляет более 10 миллионов человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
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