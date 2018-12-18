RT на русском вчера в 15:18

«Ривер Плейт» ответил дублем Рафаэля Борре. В серии послематчевых пенальти победу одержал клуб из ОАЭ — 5:4. В финале «Аль-Айн» сыграет с победителем противостояния мадридского «Реала» и японского «Касима Антлерс».

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

Футбол Футбол «Милан» сыграл 0:0 в серии А дважды подряд впервые за 12 лет «Милан» впервые за 12 лет сыграл 0:0 в серии А дважды подряд.

Футбол Футбол Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Футбол Футбол «ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"

Футбол Футбол «Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере

Футбол Футбол Хавбек ЦСКА Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов по версии UCLfantasy.

Футбол Футбол Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.

Футбол Футбол Спортивный директор «Интера»: Икарди никогда не перейдёт в «Ювентус» Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился мнением об игре аргентинского форварда команды Мауро Икарди.

Футбол Футбол Марсело: «Жаль, что Моуриньо остался без работы» Защитник "Реала" Марсело прокомментировал увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера МЮ. Очень жаль, ведь он отличный тренер.

Футбол Футбол Игрок НБА оштрафован за то, что кинул мяч на трибуны Защитник «Атланты» Кент Бэйзмор оштрафован лигой за то, что кинул мяч на трибуны.

Футбол Футбол Петербургский баскетбольный «Зенит» вышел в топ-16 Кубка Европы Баскетбольный «Зенит» из Петербурга вышел в топ-16 Кубка Европы.

Футбол Футбол Де Брюйне забил первый гол в сезоне Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне открыл счет в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги с «Лестером».

Футбол Футбол «Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.

Футбол Футбол Аналитики считают, что новым тренером «МЮ» станет Лоран Блан Согласно мнению аналитиков, наиболее вероятным вариантом станет то, что пост нового главного тренера английской команды займёт француз Лоран Блан.